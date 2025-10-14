Türkiye - Gürcistan maçında tramvay ücretsiz mi? Milli maç öncesi Kocaeli’de ulaşım düzenlemesi

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 12:48

Kocaeli'de milli maç heyecanı tüm kente yayılırken, karşılaşma öncesi ulaşım konusunda alınan yeni kararlar da gündemin odağına yerleşti. Taraftarların maça ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilmesi için kent genelinde önemli adımlar atıldı. İşte 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de toplu taşıma düzenlenmesi…

(Kaynak: AA)

Türkiye - Gürcistan maçında tramvay ücretsiz mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz sahalara dönüyor

A Milli Futbol Takımı'nda iki maçlık cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz, Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte yeniden forma giyebilecek. Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kartın ardından İspanya ve Bulgaristan mücadelelerinde görev alamayan genç oyuncu, bu kez takımın hücum hattındaki önemli kozlarından biri olacak.