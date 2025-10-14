Türkiye - Gürcistan maçında tramvay ücretsiz mi? Milli maç öncesi Kocaeli’de ulaşım düzenlemesi
Kocaeli, A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi milli maç heyecanına hazırlanıyor. Kentte maç günü taraftarların stadyuma ve etkinlik alanlarına daha rahat ulaşabilmesi için ulaşımda özel düzenlemeler yapılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bu coşkuya ortak olmasını kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Peki Türkiye - Gürcistan maçında tramvay ücretsiz mi?
Kocaeli'de milli maç heyecanı tüm kente yayılırken, karşılaşma öncesi ulaşım konusunda alınan yeni kararlar da gündemin odağına yerleşti. Taraftarların maça ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilmesi için kent genelinde önemli adımlar atıldı. İşte 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de toplu taşıma düzenlenmesi…
Türkiye - Gürcistan maçında tramvay ücretsiz mi?
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz sahalara dönüyor
A Milli Futbol Takımı'nda iki maçlık cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz, Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte yeniden forma giyebilecek. Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kartın ardından İspanya ve Bulgaristan mücadelelerinde görev alamayan genç oyuncu, bu kez takımın hücum hattındaki önemli kozlarından biri olacak.
Milli takımda İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci cephesinde de sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı. Bu kararın ardından Berke'nin yerine RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi.
Dünya Kupası yolunda kritik süreç
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 16 takım mücadele edecek. Kasım ayında sona erecek Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Kalan 4 kontenjan için ise grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen ekiplerin katılacağı play-off mücadeleleri 2026 Mart ayında oynanacak.