Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi





"PASLARIYLA FORVETLERİ PARLATAN BİR DAHİ"



İspanyol medyasının haberine göre, Xabi Alonso Arda Güler'in Kylian Mbappe ile olan uyumundan son derece memnun. İspanyol çalıştırıcının genç futbolcu için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadesini kullandığı belirtildi.



"O DA TIPKI MESUT ÖZİL GİBİ"



Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği futbolcu da Real Madrid tesislerinde gündem konusu oldu. İspanyol hocanın, Arda'yı Mesut Özil'e benzettiği ve yakın çevresine "O da tıpkı Mesut Özil gibi bir dahi." dediği ileri sürüldü.