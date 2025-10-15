PODCAST CANLI YAYIN

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler için kullandığı övgü dolu sözler Real Madrid tesislerinde gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla dikkat çeken Arda Güler, bu sezonki performansıyla taraftarları kendine hayran bırakıyor.

Özellikle Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan milli oyuncu, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi.



"PASLARIYLA FORVETLERİ PARLATAN BİR DAHİ"

İspanyol medyasının haberine göre, Xabi Alonso Arda Güler'in Kylian Mbappe ile olan uyumundan son derece memnun. İspanyol çalıştırıcının genç futbolcu için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadesini kullandığı belirtildi.

"O DA TIPKI MESUT ÖZİL GİBİ"

Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği futbolcu da Real Madrid tesislerinde gündem konusu oldu. İspanyol hocanın, Arda'yı Mesut Özil'e benzettiği ve yakın çevresine "O da tıpkı Mesut Özil gibi bir dahi." dediği ileri sürüldü.

Bizim Çocuklardan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCUBizim Çocuklardan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Katy Perry ve Justin Trudeau evleniyor mu? Teknede yakalanmışlardı: Ünlü popçu konserde itiraf etti
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Can Borcu’nun Sermine’si Seray Gözler bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...