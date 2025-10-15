PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu

Fred'in kadro dışı kalma durumu gündeme geldi ancak Tedesco araya girerek engelledi. Mert Hakan ise davranışları nedeniyle uyarıldı.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldığı F.Bahçe'de başka futbolcuların da kadro dışı kalmaları gündeme geldi. Fred'in de kadro dışı kalması planlandı. Ancak Tedesco, "Performansı kötü ancak, saygısızlığı olmadı" raporu verince yönetim kadro dışı kararı almaktan vazgeçti.

İKİ İSİM DE TAKİP EDİLECEK

Fred'in devre arasına kadar ortaya koyacağı performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Bir başka önemli gelişme ise takım kaptanı Mert Hakan'da yaşandı.

Yönetim, Mert Hakan Yandaş'ı bundan sonra saha dışı olaylarda başrol olmaması için uyardı. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncuyu bundan sonra saha içi ve saha dışında izleyecek. Futbol dışı konularla gündeme gelirse ceza vermeyi düşünüyor.

