Manchester United Adam Wharton için devrede

Premier Lig’de yeni sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Manchester United, orta saha hattına takviye için harekete geçti. İngiliz basınının haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace’ın genç yıldızı Adam Wharton’u kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Manchester United yönetiminin 21 yaşındaki İngiliz orta saha için 60 milyon sterlinlik bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Teknik direktör Ruben Amorim'in, Wharton'un oyun kurma becerisi ve yüksek pas isabet oranını çok beğendiği, genç futbolcunun "geleceğin orta saha lideri" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

2024 yılında Blackburn Rovers'tan 18 milyon sterlin karşılığında Crystal Palace'a transfer olan Wharton, kısa sürede Premier Lig'de adından söz ettirmeyi başardı.
Genç yıldızın performansı, yalnızca İngiltere'de değil Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Tottenham Hotspur gibi kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Şu anda 75 milyon sterlin civarında piyasa değeri bulunan Wharton, Premier Lig'in yükselen yıldızları arasında gösteriliyor.

CRYSTAL PALACE KOLAY BIRAKMAYACAK

Crystal Palace cephesi ise genç yeteneğini elinde tutmakta kararlı. Yönetim, oyuncuya iyileştirilmiş bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Bu yeni kontratla birlikte Wharton'un sözleşmesine yüksek bir serbest kalma bedeli eklenmesi planlanıyor. Halihazırda 2029 yılına kadar kulüple kontratı bulunan genç futbolcu için, Palace yönetimi "satılmaz" tavrını sürdürüyor.

KULÜP SAHİBİNDEN NET MESAJ

Crystal Palace'ın eş sahibi Steve Parish, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç oyuncunun geleceğine dair net konuşmuştu: "Adam şu anda tamamen Crystal Palace'a odaklanmış durumda. Gelecekte Şampiyonlar Ligi hedefi olabilir ama biz onun bunu bizimle birlikte başarmasını istiyoruz."

MİLLİ TAKIM KAPISINDA

Bu sezon Premier Lig'in yanı sıra Avrupa Konferans Ligi'nde de forma giyen Wharton, İngiltere Milli Takımı'na girme hedefiyle dikkat çekiyor.
Sahadaki çalışkanlığı, oyun görüşü ve topa hükmeden tarzıyla Gareth Southgate'in radarında olan genç yıldız, ülke futbolunun gelecekteki temel taşlarından biri olarak gösteriliyor.

