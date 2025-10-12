Manchester United Adam Wharton için devrede

Haberde, Manchester United yönetiminin 21 yaşındaki İngiliz orta saha için 60 milyon sterlinlik bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Teknik direktör Ruben Amorim'in, Wharton'un oyun kurma becerisi ve yüksek pas isabet oranını çok beğendiği, genç futbolcunun "geleceğin orta saha lideri" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Adam Wharton (REUTERS) AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE 2024 yılında Blackburn Rovers'tan 18 milyon sterlin karşılığında Crystal Palace'a transfer olan Wharton, kısa sürede Premier Lig'de adından söz ettirmeyi başardı.

Genç yıldızın performansı, yalnızca İngiltere'de değil Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Tottenham Hotspur gibi kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Şu anda 75 milyon sterlin civarında piyasa değeri bulunan Wharton, Premier Lig'in yükselen yıldızları arasında gösteriliyor.