Archie Brown menajerlik şirketini değiştirdi

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 21 yaşındaki İngiliz futbolcu, menajerlik hizmetleri için Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile iş birliği yaptı. Epic Sports, Avrupa futbol piyasasında aktif rol oynayan ve kariyer yönetimi konusunda birçok ünlü futbolcuya rehberlik eden köklü bir menajerlik şirketi olarak biliniyor.

Genç futbolcu, görev aldığı karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asist üreterek hücuma katkı sağladı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun sisteminde önemli bir rol üstlendi.