Bayern Münih'ten Said El Mala harekatı!

Haberde, Bayern'in Said El Mala'yı iki yılı aşkın süredir düzenli olarak izlediği belirtildi. Genç futbolcunun gelişim sürecini yakından takip eden Bayern scout ekibinin, oyuncu hakkında olumlu raporlar sunduğu kaydedildi.
TRANSFER GNABRY'NİN GELECEĞİNE BAĞLI
Ancak kulübün şu aşamada somut bir adım atmadığı vurgulandı. Haberlere göre olası bir transfer, Serge Gnabry'nin takımdaki geleceğine bağlı olarak şekillenecek. Gnabry'nin ayrılığı durumunda Said El Mala'nın transferi gündeme gelecek.
ALTERNATİF ROLÜ: DIAZ VE MUSIALA
Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Said El Mala'nın, kulüp içinde Jamal Musiala ve Bryan Zaragoza (Diaz) gibi isimlere alternatif bir genç yetenek olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak henüz transfer konusunda nihai bir kararın alınmadığı bildirildi.