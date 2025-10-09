Bayern Münih'ten Said El Mala harekatı!

Haberde, Bayern'in Said El Mala'yı iki yılı aşkın süredir düzenli olarak izlediği belirtildi. Genç futbolcunun gelişim sürecini yakından takip eden Bayern scout ekibinin, oyuncu hakkında olumlu raporlar sunduğu kaydedildi.

Said El Mala (Express) TRANSFER GNABRY'NİN GELECEĞİNE BAĞLI Ancak kulübün şu aşamada somut bir adım atmadığı vurgulandı. Haberlere göre olası bir transfer, Serge Gnabry'nin takımdaki geleceğine bağlı olarak şekillenecek. Gnabry'nin ayrılığı durumunda Said El Mala'nın transferi gündeme gelecek.