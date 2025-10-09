PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih'ten Said El Mala harekatı!

Almanya devi Bayern Münih, önümüzdeki sezon için transfer planlamalarına şimdiden başladı. Alman basınında yer alan haberlere göre Bavyera ekibi, Köln’ün 19 yaşındaki genç yeteneği Said El Mala ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Bayern'in Said El Mala'yı iki yılı aşkın süredir düzenli olarak izlediği belirtildi. Genç futbolcunun gelişim sürecini yakından takip eden Bayern scout ekibinin, oyuncu hakkında olumlu raporlar sunduğu kaydedildi.

Said El Mala (Express)Said El Mala (Express)

TRANSFER GNABRY'NİN GELECEĞİNE BAĞLI

Ancak kulübün şu aşamada somut bir adım atmadığı vurgulandı. Haberlere göre olası bir transfer, Serge Gnabry'nin takımdaki geleceğine bağlı olarak şekillenecek. Gnabry'nin ayrılığı durumunda Said El Mala'nın transferi gündeme gelecek.

Said El Mala (1. FC Köln)Said El Mala (1. FC Köln)

ALTERNATİF ROLÜ: DIAZ VE MUSIALA

Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Said El Mala'nın, kulüp içinde Jamal Musiala ve Bryan Zaragoza (Diaz) gibi isimlere alternatif bir genç yetenek olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak henüz transfer konusunda nihai bir kararın alınmadığı bildirildi.

Said El Mala (1. FC Köln)Said El Mala (1. FC Köln)

GENÇ YILDIZIN PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga'da 6 maça çıkan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

