Potanın Perileri'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın mücadele edeceği grup ve rakipleri açıklandı. İsviçre’nin Mies kentinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubunda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, elemelerde Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile aynı grupta mücadele edecek. Bu zorlu grubun maçlarına İstanbul ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar, Basketbol Gelişim Merkezinde oynanacak.

Elemelerde gruplar şöyle oluştu:

  • A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin
  • B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya
  • C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya
  • D Grubu (Lyon-Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya

MAÇLAR 4 ŞEHİRDE

Elemeler 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul (Türkiye), Lyon-Villeurbanne (Fransa), San Juan (Porto Riko) ve Wuhan (Çin) şehirlerinde oynanacak.

ELEME FORMATI VE DÜNYA KUPASI YOLU

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde eden ülkeler: Almanya (ev sahibi), Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD. Bu ülkeler, kıta şampiyonlukları sayesinde bilet aldı.

Kalan 11 kontenjan, mart ayında oynanacak eleme karşılaşmaları sonunda belli olacak. Her takım toplam 5 maç oynayacak ve ilk 3 sırayı alan ülkeler Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Almanya'nın yer aldığı turnuvada ise ev sahibi Almanya, kıta kupası şampiyonu ve en iyi iki takım doğrudan Dünya Kupası'na gidecek.

DÜNYA KUPASI BERLİN'DE

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4 Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak. Turnuva, kadın basketbolunda dünyanın en prestijli organizasyonu olarak kabul ediliyor ve Türkiye, dördüncü kez bu büyük sahnede yer almak için parkeye çıkacak.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki eleme grubunda dünya sıralamasının zirvesindeki takımlarla mücadele ederek Berlin bileti için ter dökecek.

