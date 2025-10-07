Cole Palmer "Cold Palmer" için tescil aldı

The Athletic'te yer alan habere göre, Cole Palmer, gol sevinciyle özdeşleşen "Cold Palmer" ifadesini ticari marka olarak tescil ettirdi. Genç yıldızın bu hamlesi, yalnızca futbol sahasında değil, markalaşma alanında da kendini göstermek istediğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Palmer'ın "soğukkanlı" tavırlarıyla bağdaştırılan bu ifade, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve taraftarlar tarafından bir slogan haline gelmişti.