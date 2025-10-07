Cole Palmer "Cold Palmer" için tescil aldı

The Athletic'te yer alan habere göre, Cole Palmer, gol sevinciyle özdeşleşen "Cold Palmer" ifadesini ticari marka olarak tescil ettirdi. Genç yıldızın bu hamlesi, yalnızca futbol sahasında değil, markalaşma alanında da kendini göstermek istediğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Palmer'ın "soğukkanlı" tavırlarıyla bağdaştırılan bu ifade, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve taraftarlar tarafından bir slogan haline gelmişti.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Chelsea formasıyla 4 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 2 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki Palmer, teknik direktör Enzo Maresca'nın hücum planlarında önemli bir rol üstlenirken, hem oyun görüşü hem de sakinliğiyle öne çıkıyor.
Manchester City altyapısından yetişen genç yetenek, 2023 yazında 47 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ETKİ
Palmer'ın gol sevinci sonrası yaptığı sakin mimikler, İngiltere'de "Cold Palmer" lakabının doğmasına yol açmıştı. Taraftarlar bu ifadeyi "soğukkanlılıkla işi bitiren adam" anlamında kullanıyor.
Futbolcunun ifadesi artık sadece bir slogan değil, tescilli bir marka. Bu adımın ardından "Cold Palmer" logolu giyim ürünleri ve aksesuarların da piyasaya sürülmesi bekleniyor.