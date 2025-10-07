2026 Dünya Kupası öncesi 3 büyük sorun! Bilet ve ulaşım fiyatları rekor seviyede vizede belirsizlik

FIFA, resmi bir fiyat listesi paylaşmadı ancak çekilişte bilet almaya hak kazanan taraftarların paylaştığı bilgilere göre, fiyatlar bugüne kadarki tüm Dünya Kupalarından çok daha yüksek. ABD'deki organizasyonda biletler dört farklı kategoriye ayrılırken, açılış maçının biletleri 560 dolar ile 2.235 dolar arasında değişiyor.
Katar 2022 Dünya Kupası'nda açılış maçı biletlerinin 55 dolar ile 618 dolar arasında satıldığı göz önüne alındığında, 2026'daki fiyatların neredeyse 10 kat arttığı görülüyor.
FİNAL BİLETLERİ REKOR KIRDI
En çok dikkat çeken artış ise final maçı biletlerinde yaşandı. ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2.030 dolar, en pahalı bileti ise 6.370 dolar olarak belirlendi.
Katar'daki 2022 finalinde en ucuz bilet 206 dolar, en pahalı bilet ise 1.607 dolardı. Bu da 2026 finalinin en ucuz biletinin, önceki turnuvaya göre 10 kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor.
Taraftarlar yalnızca bilet ücretleriyle değil, ulaşım ve konaklama masraflarıyla da karşı karşıya kalacak. Özellikle ABD'deki şehirler arasındaki uzaklıklar, seyahat maliyetlerini ciddi şekilde artıracak.
VİZE VE ULAŞIMDA BELİRSİZLİK
Rusya 2018 ve Katar 2022 organizasyonlarında taraftarların ülkeye girişini kolaylaştırmak için vize muafiyeti ve hızlandırılmış işlemler uygulanmıştı. Ancak ABD'nin şu ana kadar benzer bir kolaylık planlamadığı açıklandı.
Uzmanlara göre bu durum, yabancı taraftarların seyahat planlarını zorlaştırabilir. Yüksek fiyatların yanı sıra vize süreçlerindeki belirsizlik, katılım oranlarını etkileyebilir.