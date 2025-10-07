2026 Dünya Kupası öncesi 3 büyük sorun! Bilet ve ulaşım fiyatları rekor seviyede vizede belirsizlik

FIFA, resmi bir fiyat listesi paylaşmadı ancak çekilişte bilet almaya hak kazanan taraftarların paylaştığı bilgilere göre, fiyatlar bugüne kadarki tüm Dünya Kupalarından çok daha yüksek. ABD'deki organizasyonda biletler dört farklı kategoriye ayrılırken, açılış maçının biletleri 560 dolar ile 2.235 dolar arasında değişiyor.

Dünya Kupası yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek (Google)

FİNAL BİLETLERİ REKOR KIRDI

En çok dikkat çeken artış ise final maçı biletlerinde yaşandı. ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2.030 dolar, en pahalı bileti ise 6.370 dolar olarak belirlendi.

Katar'daki 2022 finalinde en ucuz bilet 206 dolar, en pahalı bilet ise 1.607 dolardı. Bu da 2026 finalinin en ucuz biletinin, önceki turnuvaya göre 10 kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

Taraftarlar yalnızca bilet ücretleriyle değil, ulaşım ve konaklama masraflarıyla da karşı karşıya kalacak. Özellikle ABD'deki şehirler arasındaki uzaklıklar, seyahat maliyetlerini ciddi şekilde artıracak.