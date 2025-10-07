2026 Dünya Kupası öncesi 3 büyük sorun! Bilet ve ulaşım fiyatları rekor seviyede vizede belirsizlik

PODCAST CANLI YAYIN

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken turnuva öncesi gündeme oturan konu, bilet fiyatları oldu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun, tarihinin en pahalı Dünya Kupası olacağı belirtiliyor. FIFA’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, ilk etap biletleri satışa çıktı ve 4,5 milyondan fazla futbolsever, bilet alma şansı için çekilişe katıldı. Turnuvanın ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim’de başlayacak. Ancak taraftarların dikkatini çeken en önemli detay, bilet fiyatlarındaki rekor seviyeler, vizelerdeki belirsizlik ve ulaşım detayı oldu.

FIFA, resmi bir fiyat listesi paylaşmadı ancak çekilişte bilet almaya hak kazanan taraftarların paylaştığı bilgilere göre, fiyatlar bugüne kadarki tüm Dünya Kupalarından çok daha yüksek. ABD'deki organizasyonda biletler dört farklı kategoriye ayrılırken, açılış maçının biletleri 560 dolar ile 2.235 dolar arasında değişiyor.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda açılış maçı biletlerinin 55 dolar ile 618 dolar arasında satıldığı göz önüne alındığında, 2026'daki fiyatların neredeyse 10 kat arttığı görülüyor.

FİNAL BİLETLERİ REKOR KIRDI

En çok dikkat çeken artış ise final maçı biletlerinde yaşandı. ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2.030 dolar, en pahalı bileti ise 6.370 dolar olarak belirlendi.

Katar'daki 2022 finalinde en ucuz bilet 206 dolar, en pahalı bilet ise 1.607 dolardı. Bu da 2026 finalinin en ucuz biletinin, önceki turnuvaya göre 10 kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

Taraftarlar yalnızca bilet ücretleriyle değil, ulaşım ve konaklama masraflarıyla da karşı karşıya kalacak. Özellikle ABD'deki şehirler arasındaki uzaklıklar, seyahat maliyetlerini ciddi şekilde artıracak.

VİZE VE ULAŞIMDA BELİRSİZLİK

Rusya 2018 ve Katar 2022 organizasyonlarında taraftarların ülkeye girişini kolaylaştırmak için vize muafiyeti ve hızlandırılmış işlemler uygulanmıştı. Ancak ABD'nin şu ana kadar benzer bir kolaylık planlamadığı açıklandı.

Uzmanlara göre bu durum, yabancı taraftarların seyahat planlarını zorlaştırabilir. Yüksek fiyatların yanı sıra vize süreçlerindeki belirsizlik, katılım oranlarını etkileyebilir.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR AMA ELEŞTİRİLER ARTIYOR

FIFA, turnuvaya olan ilginin son derece yüksek olduğunu ve milyonlarca taraftarın bilet başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Ancak sosyal medyada birçok taraftar, "futbol artık zenginlerin oyunu haline geliyor" diyerek fiyat politikalarını eleştirdi.

Küresel ekonomik koşulların zorlu olduğu bir dönemde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, yalnızca sportif bir turnuva değil, aynı zamanda ekonomik tartışmaların da merkezinde yer alacak gibi görünüyor.

TURNUVAYA ERİŞİM ZOR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası, hem organizasyon büyüklüğü hem de mali boyutuyla tarihe geçmeye hazırlanıyor. Ancak bilet fiyatları, ulaşım masrafları ve vize konusundaki belirsizlikler, futbolseverlerin turnuvaya erişimini zorlaştırıyor.

