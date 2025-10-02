Kevin De Bruyne'den Ramus Hojlund'a Erling Haaland benzetmesi

Belçikalı yıldız, takım arkadaşı hakkında; "İlk golde doğru anı bekledim ve pası Rasmus'a verdim, o da işini yaptı. Çok gelişiyor ve bana Haaland'ı hatırlatıyor. İkisi de derinlere koşmayı seviyor. Hojlund biraz daha top almaya geliyor ama boş alanı değerlendirmesi gerektiğini biliyor. Böyle oynarsa bize çok katkı sağlar." dedi.
"İNANILMAZ BİR DUYGU"
Karşılaşmanın ardından söz alan Hojlund ise hayalini kurduğu gecelerden birini yaşadığını belirip; "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak inanılmaz bir duygu. Golümü attığımda Napoli armasını ve Şampiyonlar Ligi logosunu öptüm. Kevin De Bruyne gibi bir yıldızla aynı sahada olmak özel bir şey. Ben boşluğa koşu yapıyorum, o da mutlaka topu getiriyor." diye konuştu.