Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray ilk maçında Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu (İHA)

LIVERPOOL UZATMALARDA KAZANDI

Cimbom'un dev rakibi, İngiltere Premier Lig'de 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti ve 1 yenilgi aldı. 15 puanla tablonun en üst basamağında bulunuyor. Crystal Palace'a 2-1 yenilen Arne Slot ve öğrencileri, İstanbul'da taraftarına kendini affettirmek amacında.