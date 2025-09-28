Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. İngiliz devini ağırlayacak olan Okan Buruk ve öğrencileri, organizasyonda gücünü dünyaya gösterebilmek adına sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı mücadele 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY'IN DURUMU
Bu sezon şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'deki 7 maçını da kazanarak 21 puan topladı. Sarı kırmızılıların hedefi sezon sonunda 26. kez mutlu sona ulaşabilmek.
Devler Ligi'ndeki ilk maçında ise Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.