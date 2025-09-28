PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2. maçında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Frankfurt mağlubiyetinin ardından ilk 3 puanını almak ve turnuvadaki iddiasını göstermek istiyor. Zorlu randevuyu seyretmek isteyenler de araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olup yayına dair tüm detayları öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. İngiliz devini ağırlayacak olan Okan Buruk ve öğrencileri, organizasyonda gücünü dünyaya gösterebilmek adına sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı mücadele 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Bu sezon şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'deki 7 maçını da kazanarak 21 puan topladı. Sarı kırmızılıların hedefi sezon sonunda 26. kez mutlu sona ulaşabilmek.

Devler Ligi'ndeki ilk maçında ise Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

LIVERPOOL UZATMALARDA KAZANDI

Cimbom'un dev rakibi, İngiltere Premier Lig'de 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti ve 1 yenilgi aldı. 15 puanla tablonun en üst basamağında bulunuyor. Crystal Palace'a 2-1 yenilen Arne Slot ve öğrencileri, İstanbul'da taraftarına kendini affettirmek amacında.

Şampiyonlar Ligi puan durumu (2025-2026 - 1. hafta)

