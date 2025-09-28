Can Uzun durdurulamıyor! Muhteşem performansıyla transferi yakın

19 yaşındaki genç yetenek, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 6 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı. Performansıyla hem kulübünün hem de milli takımın dikkatle takip ettiği isimlerden biri oldu.

BUNDESLIGA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLADI

Bundesliga'da 5 gol kaydeden Can Uzun, Avrupa arenasında da adından söz ettirdi. Genç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanan maçta da skoru değiştirdi.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmesi beklenen Can Uzun, kısa sürede Frankfurt'un en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.