Saran-Tedesco görüşmesinin detaylarına TAKVİM ulaştı! "Zamana ihtiyacın olduğunu biliyorum ama burası Fenerbahçe"

Fenerbahçe 'de tüm gözler teknik direktör Domenico Tedesco 'ya çevrilmiş durumda... Dinamo Zagreb 'e 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Tedesco ile Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Tedesco (Takvim.com.tr)

Sarı-Lacivertliler, Tedesco yönetiminde tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı 1-0'lık skorla aldı. 4 maçta sadece 1 kez kazanan Tedesco'nun Fenerbahçe 'deki geleceği ise merak ediliyor. Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki yeni başkanı Sadettin Saran dün takımla bir araya geldi. Tedesco (Takvim.com.tr)

Saran'ın futbolcularla görüşmeden önce teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler'in yeni başkanının bu görüşmede, "Senin arkandayız. Göreve yeni geldin. Sorunları da biliyoruz ve anlıyoruz. Zamana ihtiyacın var ama burası Fenerbahçe. Her şeye tahammül edilir ama kazanamamaya asla. Kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Tedesco'nun başkan Saran'ın söylediklerinden memnun kaldığı ve kendisine, "Bazı şanssızlıklar yaşadık ama Antalyaspor maçını kazanarak taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" cevabını verdiği öğrenildi.



