PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler'e derbide büyük şok! Atletico Madrid - Real Madrid: 5-2 | MAÇ SONUCU

İspanya La Lig'nın 7. haftasında Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti ancak Alexander Sörloth'a engel olamadı. İkinci devrede ise Julian Alvarez sahneye çıktı ve iki golle takımına üstünlüğü getirdi. Son sözü Antonie Griezmann söyledi. Maç 5-2 sona erdi. Arda Güler, ilk 11'de başladığı ve bir gol atıp asist de yaptığı zorlu randevuda akşama damga vurdu. Xabi Alonso ve öğrencileri 19 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arda Güler'e derbide büyük şok! Atletico Madrid - Real Madrid: 5-2 | MAÇ SONUCU

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, La Lig'nın 7. haftasında Metropolitano deplasmanına çıktı. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibi karşısında 2-1 öne geçti ancak derbi, ev sahibi takımın 5-2'lik üstünlüğüyle bitti.

Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin gol sevinci (REUTERS)Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin gol sevinci (REUTERS)

LE NORMAND ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmada ilk gol 14. dakikada geldi. Giuliano Simeone, sağdan yaptığı orta ile Robin Le Normand'ı buldu. Yıldız futbolcu, kafa vuruşuyla takımını dev maçta öne geçirdi.

Arda Güler derbide ağları havalandırdı (AFP)Arda Güler derbide ağları havalandırdı (AFP)

ARDA'DAN ASİST

Dakikalar 25'i gösterirken Arda Güler, defansın arkasına attığı topla Kylian Mbappe'ye boş alan yarattı. Fransız futbolcu, kaleci Oblak ile karşı karşıya kaldıktan sonra fileleri sarsıp dengeyi getirdi.

Arda Güler'in golü (AFP)Arda Güler'in golü (AFP)

BU KEZ SAHNEDE ARDA VAR

Golden tam 11 dakika sonra Arda Güler ağları havalandırdı. Asist yaptığı Kylian Mbappe bu kez pası veren isim oldu. Ceza sahasında kendisine gelen topa tek vuruş yapan milli 10 numara, takımının öne geçmesini sağlayan isim oldu.

Arda Güler ve Vinicius Junior (AFP)Arda Güler ve Vinicius Junior (AFP)

ESKİ TRABZONSPORLU DA ATTI

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Atletico Madrid'e kadar giden Alexander Sörloth, Koke'nin pasıyla skorun yeniden dengelenmesini sağladı.

Julian Alvarez (REUTERS)Julian Alvarez (REUTERS)

JULIAN ALVAREZ REAL'İ BİTİRDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Julian Alvarez şov başladı. Yıldız futbolcu önce penaltıdan ardından da frikikten ağları sarsıp takımın bir kez daha öne geçmesini sağlayıp farkı ikiye çıkardı.

Maçın son sözünü Curtois ile karşı karşıya kalan Antonie Griezmann söyledi ve karşılaşma 5-2 bitti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip...
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin büyük aşk bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 6 senedir evliymiş...