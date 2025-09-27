Arda Güler'in golü (AFP)

BU KEZ SAHNEDE ARDA VAR

Golden tam 11 dakika sonra Arda Güler ağları havalandırdı. Asist yaptığı Kylian Mbappe bu kez pası veren isim oldu. Ceza sahasında kendisine gelen topa tek vuruş yapan milli 10 numara, takımının öne geçmesini sağlayan isim oldu.