Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, La Lig'nın 7. haftasında Metropolitano deplasmanına çıktı. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibi karşısında 2-1 öne geçti ancak derbi, ev sahibi takımın 5-2'lik üstünlüğüyle bitti.
LE NORMAND ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmada ilk gol 14. dakikada geldi. Giuliano Simeone, sağdan yaptığı orta ile Robin Le Normand'ı buldu. Yıldız futbolcu, kafa vuruşuyla takımını dev maçta öne geçirdi.
ARDA'DAN ASİST
Dakikalar 25'i gösterirken Arda Güler, defansın arkasına attığı topla Kylian Mbappe'ye boş alan yarattı. Fransız futbolcu, kaleci Oblak ile karşı karşıya kaldıktan sonra fileleri sarsıp dengeyi getirdi.