Hasan Çavuşoğlu'ndan mağlubiyet sözleri! "6-1 biterdi"

Karşılaşmayı değerlendirerek sahadaki oyuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane altyapıdan oyuncu, iki tane geçen sezon 1. Lig'de oynayan oyuncuyla sahadaydık. Buna rağmen Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi düşünüyor."