Hasan Çavuşoğlu'ndan mağlubiyet sözleri! "6-1 biterdi"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sahadaki oyuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane altyapıdan oyuncu, iki tane geçen sezon 1. Lig'de oynayan oyuncuyla sahadaydık. Buna rağmen Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi düşünüyor."

Maestro ve Mauro Icardi (AA)Maestro ve Mauro Icardi (AA)

"FUTBOLUN ADALETİ OLSA 6-1 BİTERDİ"

Alanyaspor Başkanı, girdikleri pozisyonların karşılığını alamamaktan dolayı üzgün olduğunu belirterek; "Futbolun adaleti olsa 6-1 biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzatmada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuçta Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum." diye konuştu.

