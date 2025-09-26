Fenerbahçe'de performans alarmı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.



ASİST VE GOL KATKISI YOK



Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarında 3, ligde ise 6 olmak üzere toplam 9 maçta görev almasına rağmen ne gol atabildi ne de asist yapabildi.



UYARI YAPILACAK



Fizik ve kondisyon olarak da tam anlamıyla hazır görünmeyen İrfan Can'ın performansı, takımın saha içi etkinliğini sınırlayan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, yerli oyuncuların, özellikle de İrfan Can'ın performansını artırmaları için çalışmalarını hızlandırmaları yönünde uyarılarda bulunacak.