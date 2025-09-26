PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de performans alarmı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Avrupa ve lig maçlarında 9 kez forma giydi, ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de performans alarmı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.

ASİST VE GOL KATKISI YOK

Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarında 3, ligde ise 6 olmak üzere toplam 9 maçta görev almasına rağmen ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

UYARI YAPILACAK

Fizik ve kondisyon olarak da tam anlamıyla hazır görünmeyen İrfan Can'ın performansı, takımın saha içi etkinliğini sınırlayan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, yerli oyuncuların, özellikle de İrfan Can'ın performansını artırmaları için çalışmalarını hızlandırmaları yönünde uyarılarda bulunacak.

Fenerbahçede Tedesco krizi!Fenerbahçede Tedesco krizi!
Fenerbahçe'de Tedesco krizi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
Aşk ve Gözyaşı
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletecekler | New York’ta protestolu karşılama
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?