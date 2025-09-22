Yunus Akgün gollerine devam ediyor!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı oyuncu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında takımına skor katkısı sağladı.

Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'de üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu, önce Eyüpspor, ardından da Konyaspor karşısında ağları sarsarak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Ayrıca Icardi'nin golünde de pası veren isim oldu.