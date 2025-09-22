PODCAST CANLI YAYIN

Yunus Akgün gollerine devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası yaşanıyor. Yıldız futbolcu, sarı kımrıızlı formayla çıktığı son 3 maçta 3 kez ağları sarsmayı başardı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı oyuncu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında takımına skor katkısı sağladı.

Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'de üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu, önce Eyüpspor, ardından da Konyaspor karşısında ağları sarsarak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Ayrıca Icardi'nin golünde de pası veren isim oldu.

AVRUPA'DA DA ATTI

Milli futbolcu, gollerini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de taşıdı. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt deplasmanında oynadığı mücadelede rakip fileleri havalandırarak Avrupa sahnesinde de gol sevinci yaşadı.

Son 3 resmi maçta da skor üreten Yunus Akgün, yükselen form grafiğiyle teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirirken, taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

