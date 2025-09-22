PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta transfer gerçeği

Ferreirinha hamlesi gerçekleşmeyince rotayı Jota Silva'ya çeviren Beşiktaş, transferin perde arkasında önemli detaylar yaşadı.

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde sürpriz bir hamleyle Sao Paulo forması giyen Ferreirinha'yı gündemine almıştı fakat Brezilyalı oyuncu teklifi reddetmişti. Transferin detayları ortaya çıktı.

ESPN'in haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya ekibine kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sao Paulo yönetimi, teknik direktör Hernan Crespo'nun önemli oyuncularından birini bu şartlarda bırakmayı kesin bir dille reddetti.

Beşiktaş'ın transferin gerçekleşmemesinin ardından rotasını Portekizli Jota Silva'ya çevirdiği aktarıldı. Öte yandan Ferreirinha, transfer söylentilerine rağmen ayrılık düşünmediğini net şekilde dile getirdi.

