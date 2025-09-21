PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği! Geri adım attıran talep

Galatasaray’da yaz transfer döneminde kaleci gündemi damga vurmuştu. Fernando Muslera’nın vedasının ardından önceliğini kaleci transferine veren sarı-kırmızılılar, son günlerde Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı bonuslarla 36 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak sorunu çözüme kavuşturmuştu. Listedeki Yann Sommer ile ilgili gerçek de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği! Geri adım attıran talep

Çizme basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre Galatasaray, Uğurcan transferi öncesinde Inter'in deneyimli file bekçisi Yann Sommer ile anlaşmaya çok yaklaşmıştı. İsviçreli kaleci için yapılan görüşmelerde taraflar büyük ölçüde el sıkışsa da transfer bir adım kala gerçekleşmedi.

Yann Sommer (Takvim Foto Arşiv)Yann Sommer (Takvim Foto Arşiv)

7 MİLYON EURO BEKLENTİSİ FRENLEDİ

Habere göre Inter, 36 yaşındaki Sommer için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncunun yaşı ve yüksek maliyet nedeniyle bu transferi riskli buldu. Taraftar tepkisini de göze almak istemeyen sarı-kırmızılılar, masadan kalkarak rotasını Uğurcan Çakır'a çevirdi.

Yann Sommer (Takvim Foto Arşiv)Yann Sommer (Takvim Foto Arşiv)

INTER'LE YOLLAR AYRILABİLİR

Bu sezon Serie A'da 4 maça çıkan Yann Sommer, 2 maçta kalesini gole kapatırken diğer iki karşılaşmada 6 gol yedi. Deneyimli kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Inter'e veda etmesi bekleniyor.

