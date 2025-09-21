Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği! Geri adım attıran talep

Çizme basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre Galatasaray, Uğurcan transferi öncesinde Inter'in deneyimli file bekçisi Yann Sommer ile anlaşmaya çok yaklaşmıştı. İsviçreli kaleci için yapılan görüşmelerde taraflar büyük ölçüde el sıkışsa da transfer bir adım kala gerçekleşmedi.

Yann Sommer (Takvim Foto Arşiv) 7 MİLYON EURO BEKLENTİSİ FRENLEDİ Habere göre Inter, 36 yaşındaki Sommer için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncunun yaşı ve yüksek maliyet nedeniyle bu transferi riskli buldu. Taraftar tepkisini de göze almak istemeyen sarı-kırmızılılar, masadan kalkarak rotasını Uğurcan Çakır'a çevirdi.