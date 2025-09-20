Milli futbolcu Arda Güler , maça yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu 61. dakikada oyuna dahil olarak mücadelede forma şansı buldu.

Arda Güler (AA)

REAL MADRID LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligdeki 5. maçını da kazanan Real Madrid, 15 puanla namağlup serisini devam ettirdi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Levante deplasmanına çıkacak. Espanyol ise sahasında Valencia ile karşılaşacak.