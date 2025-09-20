PODCAST CANLI YAYIN

Lider hata yapmadı! Real Madrid - Espanyol: 2-0 | MAÇ SONUCU

LaLiga’nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol’u konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Real Madrid, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan eflatun-beyazlılar, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

ARDA GÜLER 61. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Milli futbolcu Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu 61. dakikada oyuna dahil olarak mücadelede forma şansı buldu.

REAL MADRID LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligdeki 5. maçını da kazanan Real Madrid, 15 puanla namağlup serisini devam ettirdi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Levante deplasmanına çıkacak. Espanyol ise sahasında Valencia ile karşılaşacak.

