Real Madrid, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan eflatun-beyazlılar, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
ARDA GÜLER 61. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Milli futbolcu Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu 61. dakikada oyuna dahil olarak mücadelede forma şansı buldu.
REAL MADRID LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Ligdeki 5. maçını da kazanan Real Madrid, 15 puanla namağlup serisini devam ettirdi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Levante deplasmanına çıkacak. Espanyol ise sahasında Valencia ile karşılaşacak.