PODCAST CANLI YAYIN

Kenan'a Nelsson engeli! Hellas Verona - Juventus: 1-1 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u konuk etti. Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Kenan Yıldız ve Victor Nelsson 90 dakika forma giydi.

Giriş Tarihi:
Kenan'a Nelsson engeli! Hellas Verona - Juventus: 1-1 | MAÇ SONUCU

Juventus 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

TÜRK OYUNCULAR SAHADA

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralanan Victor Nelsson da maça ilk 11'de çıkıp 90 dakika sahada görev yaptı. Beşiktaş'tan kiralanan Al Musrati ise süre alamadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Hellas Verona, maç fazlasıyla 3 puanla 15. sırada yer aldı. Juventus ise puanını hanesine eklese de üst sıralarda kalma fırsatını kaçırdı.

Ligin 5. haftasında Verona deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Juventus ise sahasında Atalanta ile karşılaşacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu
Borsa İstanbul
Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Artvin'de tarihi köprü yıkıldı Giresun Çanakçı'da metrekareye 306 kilogram yağış düştü
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı
Avrupa’da siber saldırı! İngiltere, Belçika, Almanya… Havalimanlarında kaos başladı
Trump’ın kızı Tiffany Türk milyarder ile aynı yatta! Tatil fotoğrafları ortalığı karıştırdı: Kim bu Ercüment Bayegan?
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı