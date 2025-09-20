Juventus 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

TÜRK OYUNCULAR SAHADA

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralanan Victor Nelsson da maça ilk 11'de çıkıp 90 dakika sahada görev yaptı. Beşiktaş'tan kiralanan Al Musrati ise süre alamadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Hellas Verona, maç fazlasıyla 3 puanla 15. sırada yer aldı. Juventus ise puanını hanesine eklese de üst sıralarda kalma fırsatını kaçırdı.

Ligin 5. haftasında Verona deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Juventus ise sahasında Atalanta ile karşılaşacak.