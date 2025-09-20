PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den beraberlik açıklaması! "Oyuncularımız uyuyordu"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve son üç maçta 7 puan kaybetti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Fatih Tekke, kaybedilen puanların kendi hanesine yazdığını ve sorumluluğu aldığını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan teknik direktör Fatih Tekke, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin sözleri

"Oyunun ısınmasından sonra, konuştuk, uyuyorlardı uyandırmak için hem koridorda, hem de ikinci yarının devre arasında konuşmak zorunda kaldım. Bazen istemediğiniz durumlar olur. Bu maç benim için öyle. Ambiyans hakemin kararları.."

"KAYBEDİLEN PUANI KENDİMİZE YAZIYORUM"

"Ne kadar çalışırsanız çalışın, oyuncu sahada anlık bir karar veriyor ve bu da maçı etkiliyor. Kaybedilen çok değerli 2 puan var, bunu kendimize yazıyorum. Üzüldüm ama inadına devam edeceğiz. Zor bir süreçten geldik ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarı beklentimin üzerinde geçti, ikinci yarıyı da iyi değerlendiririz diye düşünmüştüm ancak sakatlıklar moralimizi bozdu. Taraftardan beklediğimiz rüzgarı arkamızda hissetmemiz lazım. Bir oyuncumuz sakatlandığı için zorunlu değişiklik yaptık, risk alanları oluştu. Oyuncuların yorgunluğunu da göz önünde bulundurarak hamleler yapmaya çalıştık."

"CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Temel problem oyun kontrolüydü. Bu konuda daha cesur olmamız gerekiyor. Spontane gelişen pozisyonlarda fauller oldu, buralardan da bir şeyler çıkabilirdi ama beni tatmin etmedi. Bugün özellikle birçok oyuncumun performansı beklentimin altındaydı. Bunun nedenlerini oturup konuşacağız. 90 dakikada galip gelebilir miydik? Kesinlikle evet. Oyun kontrolünde tutabileceğimiz bir maçı geçiş oyununa bıraktık. Bu da hoşuma gitmeyen bir durum."

