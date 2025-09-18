PODCAST CANLI YAYIN

Maviler'den fire yok! Manchester City - Napoli: 2-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden Manchester City, sahasında son İtalya şampiyonu Napoli’yi Erling Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maçın 21. dakikasında Giovanni Di Lorenzo kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından teknik direktör, eski City'li Kevin De Bruyne'yi kenara alıp Mathias Olivera'yı sahaya sürdü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

56. dakikada Erling Haaland, 65. dakikada Jeremy Doku ağları havalandırarak galibiyeti getirdi.

HAALAND'DAN REKOR

25 yaşındaki yıldız forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki 49. maçında 50. golünü atarak turnuva tarihinin bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncusu oldu.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Manchester City, ikinci haftada Monaco deplasmanına gidecek.

Napoli ise sahasında Sporting ile karşılaşacak.

