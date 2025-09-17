Yılmaz Vural Sarıyer Spor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı için şu ifadelere yer verildi: "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz."

İLK MAÇ PENDİKSPOR'A KARŞI

72 yaşındaki Yılmaz Vural, Sarıyer kariyerindeki ikinci dönemine 21 Eylül Pazar günü oynanacak Pendikspor maçıyla başlayacak. Mücadele saat 16.00'da Sarıyer'in evinde oynanacak.

1996-1997'DE DE GÖREV YAPMIŞTI

Vural, daha önce 1996-1997 sezonunda Sarıyer'in başında 21 maça çıkmış ve kulüp tarihinde önemli bir iz bırakmıştı.