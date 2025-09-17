İsmail Kartal'dan flaş sözler!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için ismi yeniden gündeme gelen İsmail Kartal, Domenico Tedesco'nun göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu.

"SÖYLEMEDİĞİM SÖZLER BASINA SIZDIRILDI"

Kartal, Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede herhangi bir sunum yapmadığını ve sadece samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım."