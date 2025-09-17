PODCAST CANLI YAYIN

İsmail Kartal'dan flaş sözler!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'nun getirilmesinin ardından sessizliğini bozdu. Tecrübeli hoca, sürece dair kırgınlığını dile getirirken, kulübe ve yeni teknik ekibe desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan flaş sözler!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için ismi yeniden gündeme gelen İsmail Kartal, Domenico Tedesco'nun göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu.

"SÖYLEMEDİĞİM SÖZLER BASINA SIZDIRILDI"

Kartal, Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede herhangi bir sunum yapmadığını ve sadece samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım."

İsmail Kartalİsmail Kartal
"YENİ HOCAMIZA DESTEK OLACAĞIM"

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını sürdüreceğini belirten Kartal, teknik direktörlüğe getirilen Domenico Tedesco'ya da başarılar dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe'ye ve hocamıza şampiyonluk yolunda başarı diliyorum, desteğimi de vermeye devam edeceğim."

Fenerbahçede İsmail Yükseke zam!Fenerbahçede İsmail Yükseke zam!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e zam!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığı yeni yerleşkesinin temel atma töreninde önemli açıklamalar
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Borsa İstanbul
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal'den sonra "Küre" geliyor: "Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz"
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Türk Telekom
Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplandı: Söz sırası akademisyenlerde
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel