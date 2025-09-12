PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa süre kala ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılar, genç kalecisi Jankat Yılmaz'ı Eyüpspor'a kiraladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İkas Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı."

Asbaşkan Fatih Kulaksız; "Jankat'ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Genç futbolcu; "ikas Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

İstanbul temsilcisi ayrıca Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i de renklerine bağladı.

