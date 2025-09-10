Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler

SONG İLE TARTIŞIP MİLLİ TAKIMI BIRAKTI Aralık 2022'de Galatasaray ve Trabzonspor'un da eski yıldızı olan Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile girdiği tartışma nedeniyle uluslar arası kariyerini dondurma kararı aldı. Eylül 2023'te ise takıma geri döndü. Fakat bu kez de United'a alışmak ve performansına odaklanmak üzere Afrika Uluslar Kupası'na katılmayacağını söyledi. Bu durum tepkiyle karşılandı.

INTER İLE KUPALAR KAZANDI Kontratının bitmesiyle birlikte Inter'e transfer oldu. Milano temsilcisiyle çok daha iyi bir noktaya geleceği düşünülüyordu. Şampyionlar Ligi'nde finali, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası zaferleri, kariyerini daha da dolu hale getirdi.

ESKİ HOCASI GETİRDİ Erik Ten Hag'ın başına geçtiği Manchester United, Onana için gereken bonservisi İtalyan devine verdi ve 50.20 milyon euro karşılığında transfer tamamlandı.

Andre Onana için yeni bir macera demekti ancak hiçbir şey beklediği gibi olmadı. Takımın tepetaklak giden durumu onu da direkt olarak etkiledi. Birçok maçta yaptığı hatalar moralini bozdu, mental olarak aşağı çekti. Bazı taraftarlar onu Manchester tarihinin en kötü kalecisi olarak gördüğünü söyledi. Çıktığı 102 karşılaşmada da 150 gol yedi.