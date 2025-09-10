Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır'ı rekor bonservisle Galatasaray'a gönderdikten sonra Andre Onana için Manchester United ile anlaştı. Kamerunlu kaleci son döneminde her ne kadar düşüş yaşasa da futbolun yıldızlarından ve en renkli isimlerinden biri. İşte hakkında bilinmesi gereken en önemli detaylar...
Andre Onana, 25 milyon euroluk piyasa değeri ile Süper Lig'in en pahalı kalecisi olacak. Bu alanda Manchester City'den gelen Ederson ve Galatasaray'ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır da dahil olmak üzere son yılları beklenen performansta olmayan yıldız ismin gerisinde kalacak.
AİLESİ VE DOĞDUĞU YER
2 Nisan 1996'da Kamerun'un Nkol Ngok şehrinde dünyaya geldi. Anre Onana elektriği dahi olmayan evde, fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. 4 kardeşiyle birlikte nehirde yıkanıyordu.
AĞABEYİ KALECİ OLMASINI SAĞLADI
Küçükken ağabeyini izlediğini ve onun da kaleci olduğunu anlatan Onana, antrenmanlarını kaçırmadığını ve hayatının bu yönde şekillendiğini söyledi.
13 YAŞINDA İSPANYA
Kuzeni Franck Ondoa da kaleci. Samuel Eto'o Akademisi tarafından keşfedildi ve takıma alındı. 13 yaşında tek başına Barcelona için La Masia'nın yolunu tuttu. Hem de dil bile bilmeden. Ailesi her zaman arkasında durdu ve destek verdi.
5 DİL BİLİYOR
Ancak kiralandığı takımların ardından Katalan temsilcisinde oynamasına engel bir durum çıkınca Ajax için Amsterdam'a gitmek zorunda kaldı. Dil bilmemesi Hollanda'da da başına bela oldu. Takıma alışmakta zorlandı. Ayrıca şehre de. Özellikle çok fazla yağmur yağmasından hoşlanmamıştı. Şu an ise beş dil biliyor. Felemenkçe, İngilizce, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca.
BOSZ'U MAHCUP ETMEDİ
Oynamaya başlaması Jasper Cillessen'in ayrılmasıyla birlikte oldu. Kamerunlu kaleci, Peter Bosz'a yaptığı ısrarlı baskı sonucunda eldivenleri takmayı başardı. Deneyimli teknik adam sadece bir aylık süre verdi. İlk iki maçta yaşadığı şanssızlıkların ardından kurtardığı penaltı kaderini değiştirdi.
Ajax'ta 3 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımın da parçasıydı.
EN İYİLER ARASINDA GÖSTERİLDİ
Andre Onana'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile gösterdiği performans, ona en iyi kaleciler arasında yer alması fırsatını da verdi. Alisson Becker'in 334 puan topladığı sezonda 28 ile 5. sırayı elde etti. 6. basamakta ise 20 puanla Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Ederson vardı. Onana'nın bir büyük başarısı da majör ligler haricinde bu listeye giren tek isim olmasıydı.
DOPİNG CEZASI YIKTI
Bu dönemde eşinin hamilelik için kullandığı ilaç olarak savunduğu madde nedeniyle dopingden ceza aldı. Aylarca sahalardan uzak kaldı ancak dönüşü sonrası kaleyi devralmayı başardı. Söz konusu süreçte kötü bir zaman geçirdiğini anlattı.
SONG İLE TARTIŞIP MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
Aralık 2022'de Galatasaray ve Trabzonspor'un da eski yıldızı olan Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile girdiği tartışma nedeniyle uluslar arası kariyerini dondurma kararı aldı. Eylül 2023'te ise takıma geri döndü. Fakat bu kez de United'a alışmak ve performansına odaklanmak üzere Afrika Uluslar Kupası'na katılmayacağını söyledi. Bu durum tepkiyle karşılandı.
INTER İLE KUPALAR KAZANDI
Kontratının bitmesiyle birlikte Inter'e transfer oldu. Milano temsilcisiyle çok daha iyi bir noktaya geleceği düşünülüyordu. Şampyionlar Ligi'nde finali, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası zaferleri, kariyerini daha da dolu hale getirdi.
ESKİ HOCASI GETİRDİ
Erik Ten Hag'ın başına geçtiği Manchester United, Onana için gereken bonservisi İtalyan devine verdi ve 50.20 milyon euro karşılığında transfer tamamlandı.
Andre Onana için yeni bir macera demekti ancak hiçbir şey beklediği gibi olmadı. Takımın tepetaklak giden durumu onu da direkt olarak etkiledi. Birçok maçta yaptığı hatalar moralini bozdu, mental olarak aşağı çekti. Bazı taraftarlar onu Manchester tarihinin en kötü kalecisi olarak gördüğünü söyledi. Çıktığı 102 karşılaşmada da 150 gol yedi.
RubenAmorim'in takımın başına gelmesiyle birlikte yaz transfer döneminde ayrılmasına karar verildi. Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası için kendisini ispat etmesi gerekiyor. Trabzonspor da çok büyük bir fırsat.
ÇOCUKLARA YARDIM EDİYOR
Andre Onana, adını verdiği yardım vakfıyla birlikte her yıl binlerce çocuğa umut ışığı oluyor. Durumu olmayan çocuklar için tıbbi bakım ve ameliyat imkanları sunuyor. Yetimçocukların da eğitim alması sağlanıyor.
Yıldız file bekçisi, 2024'ün kasım ayında son 3 yılda 1200 ameliyatın gerçekleşmesini sağladıklarını ifade ederek; "Manchester United'a giderken Barselona, Amsterdam ve Milano'dan geçerken, bu yolculukta bana yardım eden insanlar vardı. Düştüğümde ayağa kalkabilmem için bana destek oldular. Aldığım yardımı asla unutmadım. Geçmişte beni destekleyen insanlar sayesinde, başkalarına yardım etme ve karşılığını verme sorumluluğum olduğunu hissediyorum.
Andre Onana Vakfı'nı kurduğumda amacım Kamerun'daki görme engelli çocuklara yardım etmekti. Çok fazla destek aldık ve o zamandan beri, dezavantajlı topluluklardaki çocuklara ve yetişkinlere ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat sağlayan bir STK'ya dönüştük.Afrika'daki işlemleri gerçekleştirmek için çoğunluğu İspanya'dan doktorlar ve cerrahlar getiriyoruz. Bu yılın Temmuz ayında, hemşirelerden çocuk cerrahlarına kadar İspanyol sağlık uzmanlarından oluşan bir heyetin Kamerun'un başkenti Yaoundé'de 350'den fazla kişiye yardım ettiği dördüncü cerrahi kampanyamızı gerçekleştirdik.
Vakıf, son üç yılda 1.200 ameliyat gerçekleştirdi. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yetim çocuklara okul imkânı da sağlıyoruz; dünyanın o bölgesinden gelen biri olarak, anne babanız olmadığında destek olmak inanılmaz derecede zor. Vakıf benim için çok şey ifade ediyor. Olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Ameliyat kampanyalarımız olduğunda, elimden geldiğince orada olmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyi olmayan ama her şeye sahip olanlardan daha mutlu görünen insanları görüyorsunuz; o durumda olmak istememişlerdi ama kader onları bu hale getirdi ve bu durumdan en iyi şekilde yararlanıyorlar." açıklamasında bulundu.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
2022'nin mart ayında ise ülkesinin milli takımına katılmak üzere başkent Yaoundee'denDouala'ya giderken lüks aracıyla kaza yaptı. Otomobili büyük bir hasar alırken kendisi kazadan sağ kurtuldu.