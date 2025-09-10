Fransa'da gündem Galatasaray! "Büyük bir çek almak isterdim"

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray , yaz döneminde Muslera'nın vedası sonrası kaleci arayışına girmişti. Birçok isimle görüşme yapılırken, son karar Uğurcan Çakır'dan yana kullanıldı. Milli eldivenin gelişiyle kaleci sorunu çözülse de transfer gündeminde yer alan bir başka isim dikkat çekti: Guillaume Restes .

Guillaume Restes (REUTERS)

FRANSIZ BASININDAN RESTES YORUMU

Fransa'da yayın yapan Les Violets, Toulouse'un gerçekleşen ve gerçekleşmeyen transferleriyle ilgili bir dosya hazırladı. Haberde, Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Guillaume Restes için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkler acil bir kaleciye ihtiyaç duydukları için bu transfer kulübe büyük bir kazanç sağlayabilirdi. Son iki sezondaki performansa bakılırsa, başka bir kaleci de aynı başarıyı gösterebilirdi. Toulouse'un mali durumunu göz önünde tutarsak, bu yaz büyük bir çek almak isterdim."