Fransa'da gündem Galatasaray! "Büyük bir çek almak isterdim"

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve Victor Osimhen hamleleriyle nokta atışı transferler yaptı. Ancak Fransa basını, Galatasaray’ın kadrosuna katamadığı bir isim üzerinden dikkat çeken bir haber yayımladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yaz döneminde Muslera'nın vedası sonrası kaleci arayışına girmişti. Birçok isimle görüşme yapılırken, son karar Uğurcan Çakır'dan yana kullanıldı. Milli eldivenin gelişiyle kaleci sorunu çözülse de transfer gündeminde yer alan bir başka isim dikkat çekti: Guillaume Restes.

Guillaume Restes

FRANSIZ BASININDAN RESTES YORUMU

Fransa'da yayın yapan Les Violets, Toulouse'un gerçekleşen ve gerçekleşmeyen transferleriyle ilgili bir dosya hazırladı. Haberde, Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Guillaume Restes için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkler acil bir kaleciye ihtiyaç duydukları için bu transfer kulübe büyük bir kazanç sağlayabilirdi. Son iki sezondaki performansa bakılırsa, başka bir kaleci de aynı başarıyı gösterebilirdi. Toulouse'un mali durumunu göz önünde tutarsak, bu yaz büyük bir çek almak isterdim."

Guillaume Restes

GUILLAUME RESTES'İN PERFORMANSI

Toulouse ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guillaume Restes'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Henüz 20 yaşındaki kaleci, Fransa Milli Takımı formasıyla 5 kez sahaya çıktı. Bu sezon Ligue 1'de 3 maça çıkan genç file bekçisi, ilk iki karşılaşmada kalesini gole kapatırken, PSG maçında 6 gol birden yedi.

