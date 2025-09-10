Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde sansasyonel hamle

Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
GALATASARAY'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Sango, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son günlere girilirken forvet hattına da takviye yapmak istiyor.
MURIQI İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin arkasında alternatif bir golcü için harekete geçti. Bu noktada gözler, La Liga ekibi Mallorca'nın 31 yaşındaki forveti Vedat Muriqi'ye çevrildi. Kadrosunda fazla sayıda santrfor bulunduran Mallorca'nın, Kosovalı golcüyü göndermeye sıcak baktığı ve Galatasaray'ın kiralama formülü üzerinde durduğu iddia edildi.