Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde sansasyonel hamle

Vedat Muriqi (AA)

GALATASARAY'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Sango, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son günlere girilirken forvet hattına da takviye yapmak istiyor.