PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde sansasyonel hamle

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transferin bitimine kısa bir süre kala atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir hamle yapmak üzere Fenerbahçe'nin eski yıldızını listesine aldı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde sansasyonel hamle

Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Vedat Muriqi (AA)Vedat Muriqi (AA)

GALATASARAY'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Sango, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son günlere girilirken forvet hattına da takviye yapmak istiyor.

Vedat Muriqi (AA)Vedat Muriqi (AA)

MURIQI İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin arkasında alternatif bir golcü için harekete geçti. Bu noktada gözler, La Liga ekibi Mallorca'nın 31 yaşındaki forveti Vedat Muriqi'ye çevrildi. Kadrosunda fazla sayıda santrfor bulunduran Mallorca'nın, Kosovalı golcüyü göndermeye sıcak baktığı ve Galatasaray'ın kiralama formülü üzerinde durduğu iddia edildi.

Vedat Muriqi (AA)Vedat Muriqi (AA)

VEDAT MURIQI'NİN KARİYER YOLU

2019/20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Muriqi, gösterdiği başarılı performans sonrası 2020/21 sezonu öncesinde 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu. Ancak İtalya macerasında beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncu, 2021/22 sezonunun devre arasında Mallorca'ya kiralanmış, ardından da bonservisiyle İspanyol ekibine geçmişti.

Asamoah Gyandan Osimhenin sakatlığıyla ilgili flaş iddia: Doktorlar da işin içindeAsamoah Gyandan Osimhenin sakatlığıyla ilgili flaş iddia: Doktorlar da işin içinde
Asamoah Gyan'dan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili flaş iddia: "Doktorlar da işin içinde"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Son durum ne?
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Takas Bank
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu