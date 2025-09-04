PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yeni transfer hedefi Muhammed Şengezer

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a rekor bir bedelle göndermesinin ardından kaleci transferi için arayışlarını hızlandırdı. Bordo-mavili ekibin gündemine gelen son isim, Başakşehir’in deneyimli file bekçisi Muhammed Şengezer oldu.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'un yeni transfer hedefi Muhammed Şengezer

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un 28 yaşındaki kaleci için resmi girişimde bulunduğunu açıkladı.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada; "Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz," sözleriyle transfer görüşmelerinin devam ettiğini doğrulamış oldu.

Muhammed Şengezer (AA)Muhammed Şengezer (AA)

ŞENGEZER'İN KARİYERİ

Bursaspor altyapısında yetişen Muhammed Şengezer, daha sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Deneyimli kaleci, kısa süre önce kulübüyle sözleşmesini yenileyerek yoluna devam etmişti.

Wagner Pinadan Trabzonspora şok! Fenerbahçe maçında yokWagner Pinadan Trabzonspora şok! Fenerbahçe maçında yok
Wagner Pina'dan Trabzonspor'a şok! Fenerbahçe maçında yok

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
Vakıf Katılım
Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Türk Telekom
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül tutuklandı | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!