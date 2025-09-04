Trabzonspor'un yeni transfer hedefi Muhammed Şengezer

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un 28 yaşındaki kaleci için resmi girişimde bulunduğunu açıkladı.
Gümüşdağ, yaptığı açıklamada; "Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz," sözleriyle transfer görüşmelerinin devam ettiğini doğrulamış oldu.
ŞENGEZER'İN KARİYERİ
Bursaspor altyapısında yetişen Muhammed Şengezer, daha sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Deneyimli kaleci, kısa süre önce kulübüyle sözleşmesini yenileyerek yoluna devam etmişti.