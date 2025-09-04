Trabzonspor'un yeni transfer hedefi Muhammed Şengezer

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un 28 yaşındaki kaleci için resmi girişimde bulunduğunu açıkladı.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada; "Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz," sözleriyle transfer görüşmelerinin devam ettiğini doğrulamış oldu.