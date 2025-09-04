İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert tepki! "Vatan hainleri"

Karşılaşma sonrası konuşan Hacıosmanoğlu, milli takımda oluşan birlik ve beraberlik havasına vurgu yaparak; "Milli takımda çok iyi bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!"

"Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!"

"Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var."