Transfer döneminde tarihe geçen yaz

Futbol dünyasında 2025 yaz transfer dönemi, hem harcanan bonservis miktarı hem de transfer sayısı bakımından tarihe geçti. FIFA’nın açıkladığı verilere göre 1 Haziran - 2 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan transferlerde harcanan tutar, 9,76 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla erkek futbolundaki bonservis harcamaları %50'den fazla artış gösterdi. Böylece toplam harcama 9,76 milyar dolara ulaştı ve transfer piyasasında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Alexander Isak Liverpool'a transfer oldu (REUTERS)Alexander Isak Liverpool'a transfer oldu (REUTERS)

İNGİLTERE ZİRVEDE

Rekor transfer döneminin lider ülkesi İngiltere oldu. Ada futbolunda kulüpler, 3 milyar dolardan fazla bonservis bedeli ödeyerek yeteneklere küresel çapta yatırım yapan bir numaralı ülke konumunu pekiştirdi.

Transfer sayısında ise İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk üç sırada yer aldı.

Selma Bacha (UEFA)Selma Bacha (UEFA)

KADIN FUTBOLUNDA DA REKOR

2025 yaz dönemi sadece erkek futbolunda değil, kadın futbolunda da tarihe geçti.

Kadın futbolunda harcanan bonservis miktarı geçen seneye göre %80'den fazla artışla 12,3 milyon dolara çıktı.

Bu rakam, kadın futbolu için tüm zamanların en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en pahalı yerli trasnferi oldu (AA)Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en pahalı yerli trasnferi oldu (AA)
REKOR TRANSFER SAYISI

FIFA verilerine göre, söz konusu dönemde hem erkek hem kadın futbolunda rekor sayıda transfer gerçekleştirildi. Erkek futbolunda yaklaşık 12 bin, kadın futbolunda ise bin 100'den fazla transfer yapıldı.

