Transfer döneminde tarihe geçen yaz

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla erkek futbolundaki bonservis harcamaları %50'den fazla artış gösterdi. Böylece toplam harcama 9,76 milyar dolara ulaştı ve transfer piyasasında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu.
İNGİLTERE ZİRVEDE
Rekor transfer döneminin lider ülkesi İngiltere oldu. Ada futbolunda kulüpler, 3 milyar dolardan fazla bonservis bedeli ödeyerek yeteneklere küresel çapta yatırım yapan bir numaralı ülke konumunu pekiştirdi.
Transfer sayısında ise İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk üç sırada yer aldı.
KADIN FUTBOLUNDA DA REKOR
2025 yaz dönemi sadece erkek futbolunda değil, kadın futbolunda da tarihe geçti.
Kadın futbolunda harcanan bonservis miktarı geçen seneye göre %80'den fazla artışla 12,3 milyon dolara çıktı.
Bu rakam, kadın futbolu için tüm zamanların en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.