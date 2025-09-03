Transfer döneminde tarihe geçen yaz

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla erkek futbolundaki bonservis harcamaları %50'den fazla artış gösterdi. Böylece toplam harcama 9,76 milyar dolara ulaştı ve transfer piyasasında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Alexander Isak Liverpool'a transfer oldu (REUTERS) İNGİLTERE ZİRVEDE Rekor transfer döneminin lider ülkesi İngiltere oldu. Ada futbolunda kulüpler, 3 milyar dolardan fazla bonservis bedeli ödeyerek yeteneklere küresel çapta yatırım yapan bir numaralı ülke konumunu pekiştirdi. Transfer sayısında ise İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk üç sırada yer aldı.