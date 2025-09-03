PODCAST CANLI YAYIN

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan Como'ya transfer olan İspanyol golcü Alvaro Morata, ülkesi İspanya'nın, Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında konuştu. Deneyimli futbolcu, Türkiye'den ayrılık süreci hakkında da açıklama yaptı.

Morata, Galatasaray dönemi ve sarı-kırmızılılardan ayrıldığı dönemde yaptığı açıklamayla ilgili gelen sorunun ardından, "Taraftarlar ve kulüp çalışanları yaptığım açıklamada yazılanları temsil etmiyor. Bana inanılmaz şekilde davrandılar. Bunu hak etmediler. Ben de bazı şeyleri hak etmedim. Bu yüzden sildim. Orada harika zaman geçirdim. Bunlar transfer döneminde olabilecek şeyler. Türkiye'deki insanlar olağanüstü." dedi.

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)

MORATA NE DEMİŞTİ?

Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılığının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı,

Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz.

Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu.

Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir). Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim."

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)

AÇIKLAMAYI SİLDİ

Morata, daha sonra bu açıklamasını silmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

