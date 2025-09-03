Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

KATI TAVIR GERİ ADIM ATTIRDI

Her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyordu. Ancak Inter'in transfer tavrı, bu isteğin gerçekleşmesine engel oldu.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray, en azından bu transfer döneminde milli yıldızı renklerine katamayacak.