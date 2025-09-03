Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Transfer sezonuna bomba gibi giren ve kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'da bir yıldız daha gündeme geldi. Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalmama ihtimaline yönelik olarak alternatifini belirledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.
LİSANSI ÇIKARTILDI
Galatasaray, Manchester City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman asıllı Türk orta saha İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkarttı. Yıldız oyuncunun adı TFF sitesine eklendi.
AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELECEK
Yaz transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferlerini açıklayarak gündeme damga vurmuştu. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirdikten sonra gözünü bu kez ayrılacak oyunculara çevirdi. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Cimbom'da tam 4 futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde.
4 İSİM LİSTEDE
Beinsports'un haberine göre Galatasaray'da Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı ve Berkan Kutlu, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan kiralık gönderilebilecek isimler arasında yer alıyor. Okan Buruk'un yeni transferler sonrası kadro planlamasında bu oyunculara yeterli süre vermesi beklenmiyor.
Öte yandan Ahmed Kutucu'nun yurt dışından da talipleri bulunuyor. Golcü futbolcunun, Avrupa'dan birkaç kulüple görüşme halinde olduğu ifade edildi.
KİRALIK GÖNDERİLECEKLER
Galatasaray yönetimi, hem oyuncuların gelişimini sağlamak hem de kadro dengesi oluşturmak adına ayrılık kararını kısa süre içinde netleştirecek. Transfer döneminin son günlerinde bu futbolcuların kiralık olarak başka takımlara imza atması bekleniyor.
BONUS MADDESİ BELLİ OLDU
Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşen Uğurcan Çakır transferine dair bonus maddelerinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'a ödeyeceği ek ücretin miktarı ve hangi şartlara bağlı olduğu ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın Uğurcan transferinde ödemeyi taahhüt ettiği bonus detayları...
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray, Uğurcan için Trabzonspor'a bonuslar dahil toplam 36 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam, Süper Lig kulüpleri arasında bugüne kadar ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.
2 DETAY VAR
Sabah'ın aktardığı habere göre kontratta iki önemli detay bulunuyor: Uğurcan, Avrupa kupalarında sadece 1 maça çıkarsa Galatasaray, Trabzonspor'a bu bonusu ödeyecek.
Ayrıca Uğurcan, garanti maaşlarının dışında kolay bonuslarla 2 milyon Euro ek gelir elde etme fırsatına sahip olacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU ŞOKU!
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferlerinin ardından gözünü milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na çevirmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarı heyecanlandıran bu girişim için tüm şartları zorladı ancak İtalya'dan gelen haber Cimbom'u üzdü.
INTER'DEN AÇIKLAMA
Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine günler kala Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu için kapıları kapattı. Milano ekibinin patronu, yıldız futbolcunun yerini dolduramayacaklarını belirterek satıştan vazgeçtiklerini açıkladı.
Marotta yaptığı açıklamada, "Transfer piyasasında başka bir şey olmayacak. Güçlü takımlar gibi biz de omurgamızı sağlamlaştırdık." ifadelerini kullanarak Inter'in mevcut kadroyu koruyacağını vurguladı.
KATI TAVIR GERİ ADIM ATTIRDI
Her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyordu. Ancak Inter'in transfer tavrı, bu isteğin gerçekleşmesine engel oldu.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray, en azından bu transfer döneminde milli yıldızı renklerine katamayacak.
YÖNETİM KARARLI
Transfer döneminde Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi flaş hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, kadrosundaki yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için gelen astronomik tekliflere rağmen geri adım atmıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen son teklifleri de reddederek milli futbolcuyu takımda tutmaya çalışıyor.
O TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ
Galatasaray, daha önce 35 milyon euroluk NEOM teklifini kabul etmemişti. Son olarak Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk resmi teklif de yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Böylece Barış Alper Yılmaz'ın şimdilik takımda kalacağı ve isminin UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi listesinde yer aldığı kesinleşti.
TEKLİF YAPILDI
Yönetim, oyuncunun takımda kalma motivasyonunu artırmak için maaşında ciddi bir iyileştirme teklif etti. 2 milyon euroluk ücretinin üzerine 5 milyon euro net maaş teklfi edildi. Bu anlaşma gerçekleşirse Barış Alper, %150 zam alacak ve mevcut maaşının yaklaşık 2.5 katını kazanacak.
2.1 MİLYON EUROYA GELDİ
Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euroya transfer edilen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması altında önemli bir gelişim gösterdi. 158 karşılaşmada 28 gol atıp 22 de asist yaptı. Ayrıca bu performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Barış Alper, sarı-kırmızılı camianın son dönemde vitrine çıkardığı en değerli isimlerden biri haline geldi.
Son dönemde transferde peş peşe flaş hamlelere imza atan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yeni bir ismi gündemine aldı. Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleriyle büyük ses getiren sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de gözünü Sporting Lizbon'un Mozambikli kanat oyuncusu Geny Catamo'ya çevirdi.
İKİ YILDIZ SONRASI HEDEF PORTEKİZ
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan kaleci transferini Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır ile çözüme kavuşturmuştu. Ardından dünya çapında ses getiren bir hamle daha gelmiş ve İlkay Gündoğan sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etmişti. Yönetim, bu iki kritik transferle takıma büyük bir güç katarken, şimdi de hücum hattına yeni bir takviye için düğmeye bastı.
BARIŞ ALPER'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Galatasaray'ın radarındaki yeni isim Geny Catamo oldu. Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılıların 10-15 milyon euro arasında bir bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon 48 resmi maçta forma giyen Catamo, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Hem hızını hem de kanatlardaki etkinliğini sahaya yansıtan genç yıldız, Sporting Lizbon'un en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.
2028'E KADAR KONTRATI BULUNUYOR
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Mozambikli futbolcunun, Sporting ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.