PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı. Sergen Yalçın'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı. 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Cengiz Ünder (Sağda)Cengiz Ünder (Sağda)
YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak.

Sergen Yalçın'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

Sergen Yalçın zaman istiyor!Sergen Yalçın zaman istiyor!
Sergen Yalçın zaman istiyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Üniversite yurt başvuruları başladı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!