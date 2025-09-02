Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kartal, Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder 'i yeniden gündemine aldı. 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Cengiz Ünder (Sağda)

YALÇIN ÇOK İSTİYOR



Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak.



Sergen Yalçın'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.