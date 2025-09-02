Sergen Yalçın zaman istiyor!

Bu sezon Avrupa Kupaları'na nokta koyan Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile Süper Lig yoluna devam kararı aldı. Eski takımı Alanya'ya deplasmanda 2-0 yenilerek ilk maçı da olsa kendisinden çok şey bekleyen taraftarlarını üzdü. Teknik Direktör Yalçın verilen Milli maçlar arasını iyi değerlendirerek takımdaki aksayan yerlere müdahale edeceklerini vurguladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönmesiyle camiaya pozitif bir enerji getirdi. Fakat bu durum saha içine ve skora yansımadı.

Sergen Yalçın



HAREKET GETİRDİ



Gabriel Paulista sakat olduğu için yerine yeni stoper Tiago Djalo oynadı. Uyum problemi yaşarken, topu oyuna sokması, takımı yönlendirmesi ve yerinde müdahaleleri olumluydu.



Orkun ve Abraham gayretliydi. Maç içinde Sergen Yalçın zaman zaman Silva'yı yanına çağırıp nasıl oynayacağı ile ilgili taktik vermesi dikkat çekti.



İkinci yarıda oyuna giren yeni santrfor El Bilal ise oldukça hareketliydi ve Alanya kalesinde en etkili isimdi. Jurasek ise daha verimli bir oyun sergiledi.