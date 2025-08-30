Fatih Tekke'den derbi kararı! O yıldızlar Trabzonspor'a 3 puanı getirecek

KOCAELİSPOR'U DEVİREREK BAŞLADI Karadeniz temsilcisi, ilk haftada Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Paul Onuachu ile bulduğu golle 3 puanla sezona merhaba dedi.

KASIMPAŞA'YI DA YENDİ Fırtına 2. haftada ise Kasımpaşa'ya konuk oldu. İlk hafta Paul Onauchu'nun sahneye çıkmasının ardından bu kez de Felipe Augusto 3 puanı getiren isim oldu.

ANTALYASPOR'U DA AYNI SKORLA GEÇTİ İlk iki karşılaşmadan tek gollü galibiyetlerle ayrılan Trabzonspor'un konuğu bu kez Antalyaspor oldu. Bordo mavililerde Stefan Savic, arka direkte tamamladığı topla beraber fileleri havalandırdı.

SIRADA DERBİ VAR Trabzonspor, 4. haftada ise Samsunspor'u ağırlayacak. Karadeniz derbisine çıkacak olan Fırtına'da tek hedef 4'te 4 yaparak milli ara ve Fenerbahçe maçı öncesi moral bulmak ve transferlerle de coşkuyu artırmak.