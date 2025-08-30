PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den derbi kararı! O yıldızlar Trabzonspor'a 3 puanı getirecek

Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan Trabzonspor, gözünü 4. galibiyete çevirdi. Teknik direktör Fatih Tekke, milli ara öncesi zorlu randevunun kadrosunu netleştirdi.

Sezona şampiyonluk potasında yer alma umuduyla başlayan Trabzonspor, ilk üç maçında 9 puan toplayarak iddiasını göstermeyi başardı. Fırtına bu kez Karadeniz derbisinde sahadan galibiyetle ayrılmak amacında.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 54 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 100 gole, kırmızı-beyazlılar 46 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA FARK ATTI

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 27 maçta ise Trabzonspor'un rakibine oranla büyük üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 22 galibiyeti karşısında konuk ekip 2 galibiyet alabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasında attığı 65 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

KOCAELİSPOR'U DEVİREREK BAŞLADI

Karadeniz temsilcisi, ilk haftada Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Paul Onuachu ile bulduğu golle 3 puanla sezona merhaba dedi.

KASIMPAŞA'YI DA YENDİ

Fırtına 2. haftada ise Kasımpaşa'ya konuk oldu. İlk hafta Paul Onauchu'nun sahneye çıkmasının ardından bu kez de Felipe Augusto 3 puanı getiren isim oldu.

ANTALYASPOR'U DA AYNI SKORLA GEÇTİ

İlk iki karşılaşmadan tek gollü galibiyetlerle ayrılan Trabzonspor'un konuğu bu kez Antalyaspor oldu. Bordo mavililerde Stefan Savic, arka direkte tamamladığı topla beraber fileleri havalandırdı.

SIRADA DERBİ VAR

Trabzonspor, 4. haftada ise Samsunspor'u ağırlayacak. Karadeniz derbisine çıkacak olan Fırtına'da tek hedef 4'te 4 yaparak milli ara ve Fenerbahçe maçı öncesi moral bulmak ve transferlerle de coşkuyu artırmak.

İKİ EKSİK VAR

Samsunspor maçı önceis Trabzonspor'da iki eksik bulunuyor. Uzun süreli bir sakatlık sürecinden geçen Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra transferinin açıklandığı gün Fransa Futbol Federasyonu'ndan 4 maç ceza alan Christ Inao Oulai forma giyemeyecek.

MUHAMMED CHAM OYNAMAYACAK MENDY ŞÜPHELİ

Trabzonspor'un Avusturyalı futbolcusu Muhammed Cham, transfer görüşmeleri kapsamında Slavia Prag ile görüşmek üzere Çekya'ya gitti. 24 yaşındaki futbolcu da Samsunspor maçında görev yapamayacak.

Mendy'nin de Sevilla'ya transferi nedeniyle kadroda olmama ihtimali bulunuyor.

MUHTEMEL 11

Fatih Tekke'nin Samsunspor maçına Uğurcan, Pina, Mustafa, Savic, Batagov, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Augusto ve Onuachu ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

