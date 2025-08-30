Fatih Tekke'den derbi kararı! O yıldızlar Trabzonspor'a 3 puanı getirecek

Sezona şampiyonluk potasında yer alma umuduyla başlayan Trabzonspor, ilk üç maçında 9 puan toplayarak iddiasını göstermeyi başardı. Fırtına bu kez Karadeniz derbisinde sahadan galibiyetle ayrılmak amacında.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 54 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 100 gole, kırmızı-beyazlılar 46 golle karşılık verdi.
TRABZON'DA FARK ATTI
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 27 maçta ise Trabzonspor'un rakibine oranla büyük üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 22 galibiyeti karşısında konuk ekip 2 galibiyet alabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasında attığı 65 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.