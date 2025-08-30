PODCAST CANLI YAYIN

Akdeniz'de şaşırtan son! Antalyaspor - Karagümrük: 1-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Maçta ev sahibi 1-0 öne geçse de İstanbul temsilcisi pes etmedi ve rakibini 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Antalyaspor, 11. dakikada Güray Vural'ın golüyle öne geçti. Akdeniz ekibi, skor üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı bitirmek istese de konuk ekip buna izin vermedi.

Karagümrük bu sezon ilk galibiyetini aldı (AA)Karagümrük bu sezon ilk galibiyetini aldı (AA)

42. dakikada sahneye çıkan Anıl Yiğit Çınar, Karagümrük'e beraberliği getiren golü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci devrede iki takım da oyunu kazanmak adına hamlelerini yaptı. Mücadelede dakikalar 90'ı gösterdiğinde Karagümrük, Daniel Johnson'ın golüyle öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu da belirledi.

İLK GALİBİYET

Antalyaspor, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Fatih Karagümrük hanesine 3 puan yazdırarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.

