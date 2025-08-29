Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna Mehmet Ali Yılmaz'ın adını verdi. Peki Türk futboluna ve Trabzonspor'a büyük hizmetleriyle tanınan Mehmet Ali Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve biyografisi...
SÜPER LİG'DE 2025-26 SEZONUNA MEHMET ALİ YILMAZ'IN ADI VERİLDİ
Mehmet Ali Yılmaz hakkında bilgi verilen açıklamada,
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların "2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.
Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu.