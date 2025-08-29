PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonuna ismi verilen Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 2025-2026 sezonuna Mehmet Ali Yılmaz’ın ismini vererek sezonun Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu olarak oynanmasına karar verdi. Gelişmelerin ardından Trendyol Süper Lig 2025-26’ya ismi verilen Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Mehmet Ali Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlı? soruları merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte biyografisi ve detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna Mehmet Ali Yılmaz'ın adını verdi. Peki Türk futboluna ve Trabzonspor'a büyük hizmetleriyle tanınan Mehmet Ali Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve biyografisi...

(2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu logosu)(2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu logosu)

SÜPER LİG'DE 2025-26 SEZONUNA MEHMET ALİ YILMAZ'IN ADI VERİLDİ

Mehmet Ali Yılmaz hakkında bilgi verilen açıklamada,

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların "2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Trabzonspor'da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, Onursal Başkanlığa da seçilmişti. Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Trabzonspor 1'er kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı.

Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948'de Trabzon'da dünyaya gelen Türk iş insanı, siyasetçi ve spor yöneticisidir. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, iş dünyasındaki girişimleriyle tanınmıştır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Spor alanında ise 1982-1988 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapmıştır. 19. Dönem Trabzon Milletvekili olarak görev aldı, ayrıca 1991-1993 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı.

(AA)(AA)

Evli ve beş çocuk babası olan Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024'te İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

