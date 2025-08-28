PODCAST CANLI YAYIN

Al-Musrati Hellas Verona'ya gidiyor

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ederken, kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati’nin yeni adresi resmen netleşti. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörün raporu doğrultusunda takımda fazla şans bulamayan futbolcuyu gönderme kararı aldı ve oyuncunun transferi için İtalya’dan gelen teklifi kabul etti.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Al-Musrati'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş bu transferden kiralama bedeli elde ederken, sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklendi. Verona, sezon sonunda oyuncunun performansından memnun kalması halinde Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis ödeyerek Musrati'yi kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için transferde hız kesmeyen Beşiktaş, bu yaz Jurasek, Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve son olarak Tiago Djalo'yu kadrosuna kattı. Ancak kadro yapılanması kapsamında takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor. Son olarak Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedilmişti. Şimdi de Musrati'nin ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlı ekip, yabancı kontenjanında rahatlama sağlamış oldu.

SIRADA ONANA VAR

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı sadece Musrati ile sınırlı kalmayacak. Bosna Hersekli orta saha Amir Hadziahmetovic'in Hull City'ye kiralandığı öğrenilirken, Jean Onana'nın da kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim, kadroda yer açarak hem maaş yükünü hafifletmek hem de transfer döneminin son günlerinde kanat transferi için bütçe oluşturmayı hedefliyor.

