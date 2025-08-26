PODCAST CANLI YAYIN

Manchester City Donnarumma için Ederson'u bekliyor!

Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini sonlandırmak için Ederson'un takımdan ayrılmasını bekliyor. Brezilyalı file bekçisi için Galatasaray ile temasların sürdüğü de vurgulandı.

Giriş Tarihi:
Manchester City, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma için görüşmelerde ilerleme kaydediyor.

Fransız ekibi, daha önce 50 milyon Euro talep etmişti ancak bu rakam 30-35 milyon Euro seviyelerine indi.

EDERSON'UN AYRILIĞI BEKLENİYOR

İtalyan kaleci, Manchester City projesine katılmaya hazır. Ancak transferin gerçekleşmesi için Ederson'un ayrılığı gerekiyor.

Brezilyalı file bekçisi için Galatasaray ile temasların sürdüğü de vurgulandı.

