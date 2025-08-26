Manchester City Donnarumma için Ederson'u bekliyor!

Manchester City, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma için görüşmelerde ilerleme kaydediyor.



Fransız ekibi, daha önce 50 milyon Euro talep etmişti ancak bu rakam 30-35 milyon Euro seviyelerine indi.