Ederson için 40 milyon euro!

Galatasaray'ın bir numaralı kaleci adayı Ederson'un sarı-kırmızılılara maliyeti yaklaşık 40 milyon euro olacak.

Ederson için 40 milyon euro!
2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Listenin ilk sırasındaki Ederson için hala yoğun mesai harcanıyor. Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor.

40 MİLYON EURO

Şu anda Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon Euro'yu buluyor. Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon Euro'ya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon Euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon Euro talep ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok

