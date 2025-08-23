Galatasaray'ın yeni yıldızı Barcelona'dan!

PODCAST CANLI YAYIN

Barcelona’nın Kopenhag’dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Genç yetenek için kiralık transfer ihtimali gündeme gelirken, Galatasaray’ın ilgisi öne çıktı.

İspanya basınından Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında rekabet gücünü artırmak için bir kanat transferi yapmak istiyor. Bardghji'nin oyun tarzı ve potansiyeli, Galatasaray'ın kadro yapılanmasına uygun bulunuyor.

BARCA GARANTİ İSTİYOR

Barcelona ise genç oyuncunun gelişim sürecini kontrol altında tutmak istiyor. Katalan kulübü, olası bir kiralık anlaşmada Bardghji'nin düzenli süre almasını sağlayacak garantiler talep ediyor. Amaç, oyuncunun tecrübe kazanarak ilerleyen dönemde Camp Nou'ya daha güçlü dönmesi.

GELECEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Barcelona için önemli bir yatırım olarak görülen Bardghji'nin bu sezon göstereceği performans, hem sportif hem de ekonomik açıdan kulüp için belirleyici olacak. Transferin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken, Galatasaray'ın ilgisinin oyuncu cephesinde ciddi bir seçenek olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

KOPENHAG KARNESİ

Henüz 16 yaşında Kopenhag A takımına yükselen Roony Bardghji, Danimarka ekibiyle 84 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 15 gol ve 1 asist üretti.

