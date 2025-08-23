Galatasaray'ın yeni yıldızı Barcelona'dan!

İspanya basınından Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında rekabet gücünü artırmak için bir kanat transferi yapmak istiyor. Bardghji'nin oyun tarzı ve potansiyeli, Galatasaray'ın kadro yapılanmasına uygun bulunuyor.
BARCA GARANTİ İSTİYOR
Barcelona ise genç oyuncunun gelişim sürecini kontrol altında tutmak istiyor. Katalan kulübü, olası bir kiralık anlaşmada Bardghji'nin düzenli süre almasını sağlayacak garantiler talep ediyor. Amaç, oyuncunun tecrübe kazanarak ilerleyen dönemde Camp Nou'ya daha güçlü dönmesi.
GELECEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Barcelona için önemli bir yatırım olarak görülen Bardghji'nin bu sezon göstereceği performans, hem sportif hem de ekonomik açıdan kulüp için belirleyici olacak. Transferin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken, Galatasaray'ın ilgisinin oyuncu cephesinde ciddi bir seçenek olarak değerlendirildiği aktarılıyor.