12 Dev Adam galibiyetle bitirdi! Türkiye - Karadağ: 96-85 | MAÇ SONUCU

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk çeyrek karşılıklı basketlere sahne oldu. Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili performansıyla ay-yıldızlılar ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Alperen Şengün skor üretmeye devam etse de, savunmada sorun yaşayan milliler devreyi 49-47 geride kapattı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN YILDIZLAŞAN PERFORMANS

Üçüncü periyoda hücumda etkili başlayan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün dominant oyunu sayesinde farkı açtı. Milliler final periyoduna 76-64 önde girdi.

FARKI KORUYUP GALİBİYETE UZANDI

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 96-85'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milliler, Avrupa Şampiyonası öncesinde güçlü bir prova yapmış oldu.