Yann Sommer'den yeni sezon açıklaması

Inter’in 36 yaşındaki deneyimli kalecisi Yann Sommer, yeni sezon öncesinde Serie A’nın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu değerlendiren Sommer, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezonun hayal kırıklığı ile tamamlandığı ortada. Özellikle ligde çok fazla puan kaybettik ve bunun bedelini ödedik. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmamıza rağmen kupayı kazanamadık. Bu futbolun bir parçası, sorumluluk tamamen bize ait. Yeni sezon için çok motive ve heyecanlıyız. Tüm kupalar için sonuna kadar mücadele etmeliyiz."

GALATASARAY İLGİSİ

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Sommer'in bu açıklamaları, kariyerine Inter'de devam edeceği yönünde yorumlandı. Deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sommer'in Inter ile sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

