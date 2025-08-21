PODCAST CANLI YAYIN

Victor Boniface Milan yolunda

Avrupa transfer piyasasında hareketlilik sürerken, Milan forvet hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Bayer Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Boniface transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi:
Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan ile Bayer Leverkusen arasındaki görüşmelerde taraflar sözlü olarak anlaşmaya vardı. Buna göre Milan, Nijeryalı forvet için 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 24 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak ancak bu madde zorunlu olmayacak. Boniface ile 2030 yılına kadar geçerli kontrat konusunda da mutabakat sağlandı.

İMZALAR ÇOK YAKIN

Transferde son detayların netleşmesinin ardından Boniface'in sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte resmi imzalar atılacak ve genç golcü Milan'ın yeni forveti olacak.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki Victor Boniface, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 27 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atıp 2 asist kaydeden Nijeryalı futbolcu, takımın hücum hattında önemli katkılar sundu.

