Trabzonspor'a yıldız orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde yıldız bir ismi gündemine aldı.
Bordo-mavililer'in hedefi, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Ranato Sanches.
Portekizli oyuncu, menajerler tarafından Karadeniz temsilcisine teklif edildi.
KARAR FATİH TEKKE'DE
Oyuncunun sakatlık geçmişini değerlendirmeye alan Fatih Tekke, Renato Sanches'in transferi konusunda son sözü söyleyecek.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.