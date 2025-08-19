PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'a yıldız orta saha

Trabzonspor, bonservisi PSG'de bulunan Renato Sanches'i gündemine aldı. Portekizli oyuncu, menajerler tarafından Karadeniz temsilcisine teklif edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde yıldız bir ismi gündemine aldı.

Bordo-mavililer'in hedefi, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Ranato Sanches.

Portekizli oyuncu, menajerler tarafından Karadeniz temsilcisine teklif edildi.

KARAR FATİH TEKKE'DE

Oyuncunun sakatlık geçmişini değerlendirmeye alan Fatih Tekke, Renato Sanches'in transferi konusunda son sözü söyleyecek.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.

