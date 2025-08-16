PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da 5 yolcu! Okan Buruk üstlerini çizdi

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan ayrılıklar bekleniyor. Sarı kırmızılılarda beş oyuncuyla yollar ayrılacak.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da 5 yolcu! Okan Buruk üstlerini çizdi

Sezona aldığı iki galibiyetle başlayan Galatasaray'da moraller yerinde. Hem Gaziantep FK'yı hem de Karagümrük'ü 3-0 ile geçen Cimbom'da gözler Kayserispor karşılaşmasına çevrildi. Diğer yandan transferler konusunda da yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle rakiplerine gözdağı veren Cimbom'da kontenjan sorunu yaşanmaması adına bazı isimlerin gönderilmesi gerekiyor.

Elias Jelert (AA)Elias Jelert (AA)

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği beş futbolcuyla yolların ayrılması gündemde. O isimler de belli oldu.

Elias Jelert: Geçen sezondan bu yana ayrılacağı yönünde pek çok iddia ortaya çıkan Danimarkalı sağ bek için süreç istenen gibi gitmedi. Gelecek teklifler bekleniyor. Eğer talip çıkarsa da kolaylı sağlanacak.

Carlos Cuesta (AA)Carlos Cuesta (AA)

Carlos Cuesta: Ara transfer döneminde geldikten sonra çok kısa bir süre formasını giydiği Galatasaray'da düşünülmeyen Kolombiyalı stoper için Brezilya'dan talip çıktı. Kısa sürede takımdan ayrılabilir.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

Victor Nelsson: Büyük umutlarla geldiği sarı kırmızılı camiada kısa sürede yaptığı çıkışla adından söz ettirse de sonrasında tepetaklak aşağı giden kariyerine engel olamayan deneyimli stoper için yine İtalya yolu gözüktü.

Yusuf Demir (AA)Yusuf Demir (AA)

Yusuf Demir: Sezon bitiminde gönderilmesi planlanan Yusuf Demir de yine takımda kalan isimlerden biri. Avusturya pasaportlu yıldız oyuncunun da isteyeni olması halinde kolaylık sağlanacak.

Derrick Köhn (AA)Derrick Köhn (AA)

Derrick Köhn: Ayrılığa en yakın isim olduğu gözlemlenen Alman sol bek için ülkesinden teklifler var. Teknik direktör Okan Buruk'un Nelsson ve Cuesta gibi adını zikrederek gönderileceğini söylediği yıldız futbolcunun kariyerini Almanya'da sürdürmesi muhtemel.

Galatasaraydan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacakGalatasaraydan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
ABD gazetesinden kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Zelenskiy ile görüşmesi kolay geçmedi | Zirvenin galibi Putin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 8 noktada tam kontrol... Karamürsel'de son durum ne?
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Katillerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kan dondurdu
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
İnsanlık açlıktan ölüyor! İsrail ablukasındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Yeşilçam’ın efsane sarışını 87 yaşında! Suzan Avcı son haliyle “41 kere maşallah” dedirtiyor!
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek