Galatasaray'da 5 yolcu! Okan Buruk üstlerini çizdi

Sezona aldığı iki galibiyetle başlayan Galatasaray'da moraller yerinde. Hem Gaziantep FK'yı hem de Karagümrük'ü 3-0 ile geçen Cimbom'da gözler Kayserispor karşılaşmasına çevrildi. Diğer yandan transferler konusunda da yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle rakiplerine gözdağı veren Cimbom'da kontenjan sorunu yaşanmaması adına bazı isimlerin gönderilmesi gerekiyor.

Elias Jelert (AA) Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği beş futbolcuyla yolların ayrılması gündemde. O isimler de belli oldu. Elias Jelert: Geçen sezondan bu yana ayrılacağı yönünde pek çok iddia ortaya çıkan Danimarkalı sağ bek için süreç istenen gibi gitmedi. Gelecek teklifler bekleniyor. Eğer talip çıkarsa da kolaylı sağlanacak.