PODCAST CANLI YAYIN

Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray itirafı! "Sistem zordu"

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lens’ten Galatasaray’a transfer olan, yaz transfer döneminde ise satın alma opsiyonuyla Rennes’e giden Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılı günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray itirafı! "Sistem zordu"

Polonyalı futbolcu, transfer süreciyle ilgili olarak, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı. Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve bu benim için biraz zordu. Ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI
30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Sezonu İstanbul'da tamamlayan Frankowski, yaz transfer döneminde Rennes'e satın alma opsiyonuyla katıldı ve kariyerine Fransa'da devam etme kararı aldı.

Galatasaraya Ederson için müjde! Dünya devi devreye girdiGalatasaraya Ederson için müjde! Dünya devi devreye girdi
Galatasaray'a Ederson için müjde! Dünya devi devreye girdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? Bakan Yumaklı son durumu paylaştı
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!