Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray itirafı! "Sistem zordu"

Polonyalı futbolcu, transfer süreciyle ilgili olarak, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı. Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve bu benim için biraz zordu. Ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Sezonu İstanbul'da tamamlayan Frankowski, yaz transfer döneminde Rennes'e satın alma opsiyonuyla katıldı ve kariyerine Fransa'da devam etme kararı aldı.