MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada, Mihaila'nın sağ kanattan derinlemesine pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sowe'ye, kaleci Lis geçit vermedi.
11. dakikada, Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı.
35. dakikada, Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa Janderson'un kafa vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat kaleye yönelen topu kontrol etti.
RAKİP ALANYASPOR
Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.